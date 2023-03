Israël : Limogé, le ministre de la Défense va... rester en place

JÉRUSALEM, 28 mars (Reuters) - Le ministre israélien de la Défense, dont le limogeage par le Premier ministre Benjamin Netanyahu a porté la crise politique du pays à son paroxysme, reste en poste jusqu'à nouvel ordre, ont déclaré des collaborateurs mardi, illustrant l'indécision du gouvernement malmené par la contestation sur son projet de réforme de la justice. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est résolu lundi à reporter l'examen parlementaire de cette réforme très contestée, alors que le projet a provoqué de vastes manifestations dans le pays et fait craindre une rupture au sein de la coalition au pouvoir. "Nous sommes au milieu d'une crise qui met en danger l'unité fondamentale entre nous", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. "Cette crise exige que nous nous comportions tous de manière responsable." Cette décision a permis de stabiliser une économie israélienne ébranlée mais la crédibilité du Premier ministre, y compris au sein de son propre camp, continue d'être remise en question. Le ministre de la Défense Yoav Gallant avait ouvertement appelé samedi à l'arrêt de la réforme, ce qui avait provoqué son renvoi par Benjamin Netanyahou dès le lendemain. Son départ devait entrer en vigueur mardi mais des collaborateurs de Yoav Gallant ont indiqué qu'il n'avait pas reçu la lettre de notification officiellement requise pour entamer le compte à rebours de 48 heures avant sa révocation, et qu'il continuait donc à travailler pour une durée indéterminée. Interrogés sur le maintien ou le remplacement de Yoav Gallant, les porte-parole du Premier ministre et du Likoud n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. (Rédaction Dan Williams, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)