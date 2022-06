Israël : Les législatives anticipées se tiendront le 1er novembre

JERUSALEM (Reuters) - Les députés israéliens ont approuvé jeudi la dissolution du Parlement menant ainsi à des législatives anticipées, les cinquièmes en moins de quatre ans, qui se tiendront le 1er novembre.

Le Premier ministre Naftali Bennett sera remplacé à partir de minuit par son partenaire de coalition, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, qui expédiera les affaires courantes.

Dans un communiqué publié tard mercredi, Naftali Bennett, qui ne se présentera pas aux élections, a déclaré que son gouvernement avait laissé un "pays prospère, fort et sûr" et qui a montré que des partis de tous bords pouvaient travailler ensemble.

Benjamin Netanyahu, évincé il y a un peu plus d'un an par la coalition du chef de gouvernement déchu composée de partis de droite et de gauche ainsi que de la minorité arabe d'Israël, a juré de revenir au pouvoir à la tête du Likoud.

"Ils ont promis le changement, ils ont parlé de guérison, ils ont mené une expérience - et l'expérience a échoué", a dit Benjamin Netanyahu au parlement avant le vote.

Si les sondages donnent une avance au Likoud, ils n'indiquent pour l'instant aucune tendance claire pour les élections législatives à venir.

(Dan Williams; version française Kate Etringer)