Israël : Le vote décisif sur la réforme de la justice débute

Israël : Le vote décisif sur la réforme de la justice débute













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Des manifestants se sont enchaînés devant le Parlement israélien lundi pour protester contre le vote de la controversée réforme de la Justice du Premier ministre Benjamin Netanyahu, alors que le président Isaac Herzog tentait d'obtenir un compromis de dernière minute sur le texte. La police a fait usage d'un canon à eau pour disperser les manifestants opposés au projet de réforme de la coalition nationaliste et religieuse de Benjamin Netanyahu, qui a plongé Israël dans l'une des pires crises de ces dernières des décennies. "Nous sommes au cœur d'une situation d'urgence nationale", a déclaré le président Isaac Herzog dans un communiqué. "Nous travaillons 24 heures sur 24, par tous les moyens possibles, pour trouver une solution. Il existe une base possible de compréhension, mais il y a encore des lacunes qui exigent que les parties fassent preuve de responsabilité. Les banques et les entreprises s'étant jointes aux protestations, la pression s'est accrue sur Benjamin Netanyahu, qui est sorti de l'hôpital lundi matin après un séjour de deux nuits au cours duquel il a été équipé d'un stimulateur cardiaque. La crise s'est propagée à l'armée où des milliers de réservistes volontaires ont prévenu qu'ils suspendraient leur service si le gouvernement menait ses projets à bien. Au moins six personnes ont été arrêtées devant le Parlement lundi, alors que la Knesset s'est réunie pour se prononcer sur la ratification du texte limitant la capacité de la Cour suprême à annuler certaines décisions gouvernementales. Cela aboutirait le cas échéant à la promulgation de l'une des mesures phare du projet de réforme judiciaire porté par la coalition ultra-conservatrice, une réforme dénoncée par ses détracteurs comme une atteinte à la démocratie. Des dizaines de milliers de personnes opposées au projet de réforme judiciaire ont défilé à Jérusalem tout au long du week-end, arborant des drapeaux et tapant sur des tambours en dépit de la canicule. (Reportage Maayan Lubell et Rami Amichay; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)