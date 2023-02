Israël : Le Parlement fait un pas de plus vers une réforme de la justice

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Le Parlement israélien a effectué lundi soir un pas de plus vers l'adoption d'un projet contesté de réforme du système judiciaire national, une réforme souhaitée par le gouvernement nationaliste du Premier ministre Benjamin Netanyahu et dénoncée par l'opposition et une partie de la population. Des dizaines de milliers de personnes sont de nouveau descendues dans la rue pour protester contre ce projet de réforme, tandis que les députés de l'opposition ont promis de se "battre pour l'âme de la nation". Les débats à la Knesset se sont prolongés jusqu'en fin de soirée, avant que des amendements soient adoptés en première lecture. "Grande soirée et grande journée", a déclaré Benjamin Netanyahu sur Twitter à l'issue du vote préliminaire, alors que deux autres révisions du texte sont programmées - l'une destinée à permettre au Parlement d'annuler certaines décisions de la Cour suprême, l'autre pour autoriser le gouvernement à peser davantage dans la nomination des juges de la plus haute juridiction nationale. Avec 64 des 120 sièges de la Knesset, la coalition dirigée par Benjamin Netanyahu devrait parvenir à faire adopter une réforme présentée comme nécessaire pour mettre fin à l'ingérence de juges non élus de la Cour suprême dans la vie politique. Les détracteurs du projet estiment que Benjamin Netanyahu, en procès pour des faits de corruption qu'il conteste, veut apporter des changements qui vont nuire à la démocratie israélienne et favoriser la corruption. Le président israélien, Isaac Herzog, a exhorté à plusieurs reprises le gouvernement et l'opposition à mener des discussions pour trouver un compromis. Les positions des deux camps sont cependant très éloignées. (Rédigé par Dan Williams, avec Steven Scheer; version française Jean Terzian)