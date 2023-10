Israël: Le nouveau gouvernement d'union promet d'éradiquer le Hamas

Israël: Le nouveau gouvernement d'union promet d'éradiquer le Hamas













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a formé mercredi un gouvernement d'union d'urgence nationale chargé de superviser la guerre contre le Hamas, en représailles à l'attaque sanglante du week-end dernier, tandis que son ministre de la Défense a promis d'"éradiquer" le groupe palestinien. Depuis l'incursion meurtrière de combattants du Hamas dans des localités israéliennes proches de Gaza, qui a fait 1.200 morts selon le dernier bilan, Israël mène des frappes aériennes d'une ampleur sans précédent contre l'enclave palestinienne et a commencé à déployer des troupes ainsi que des chars d'assaut en vue d'une possible opération au sol. Benjamin Netanyahu et le chef de l'opposition centriste, Benny Gantz, ancien ministre de la Défense, ont déclaré dans un communiqué commun être convenus de former un gouvernement de "guerre", composé également de l'actuel ministre de la Défense, Yoav Gallant. Par la suite, le Premier ministre a déclaré à la télévision que les deux dirigeants politiques ont mis de côté leurs différences "parce que le sort de notre Etat est en jeu". Yoav Gallant, présent aux côtés de Benjamin Netanyahu et de Benny Gantz, a déclaré qu'Israël allait "éradiquer de la Terre cette chose appelée le Hamas, qui est le Daech de Gaza. Il va cesser d'exister". Ancien général de l'armée, Benny Gantz a lui souligné que le pays était "en temps de guerre". Tant que les affrontements avec le Hamas dureront à Gaza, le gouvernement d'urgence ne prendra aucune mesure non-liée au conflit, ont déclaré Benjamin Netanyahu et Benny Gantz dans leur communiqué conjoint. Il n'est pas prévu pour l'heure qu'un autre chef de file de l'opposition, Yair Lapid, intègre ce gouvernement. (Reportage Maayan Lubell; version française Jean Terzian)