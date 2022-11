Israël : Le Likoud signe son premier accord de coalition avec l'extrême droite

(actualisé avec précisions)

JÉRUSALEM, 25 novembre (Reuters) - Le Likoud a signé son premier accord de coalition avec le parti d'extrême droite Otzma Yehudit ("Force juive"), a annoncé vendredi le parti du Premier ministre désigné, Benjamin Netanyahu, dans un communiqué.

Cet accord ne finalise pas la formation d'un gouvernement complet mais attribue à Itamar Ben-Gvir, chef de file d'Otzma Yehudit, le poste de ministre de la Sécurité publique et un siège au cabinet de sécurité israélien.

"Nous avons fait un grand pas ce soir vers un accord complet de coalition, vers la formation d'un gouvernement complet, complètement de droite", a commenté Itamar Ben-Gvir, cité dans le communiqué.

L'alliance de droite et d'extrême droite constituée autour de Benjamin Netanyahu, avec l'appui de partis ultranationalistes et religieux, s'est imposée lors des législatives du 1er novembre après une période d'instabilité politique marquée par cinq scrutins législatifs en moins de quatre ans. Les négociations entre le Likoud et ses partenaires se sont éternisées et ont empêché Benjamin Netanyahu de former un gouvernement rapidement, alors que le nouveau Premier ministre doit trouver un équilibre diplomatique délicat entre ses partenaires de coalition et ses alliés occidentaux.

Le nouveau ministre de la Sécurité publique, Itamar Ben-Gvir, a été condamné en 2007 pour incitation raciste contre les Arabes et soutien au terrorisme. Egalement mis en cause pour des positions anti-LGBT, il dit désormais qu'il ne revendique plus l'expulsion de l'ensemble des Palestiniens mais seulement de ceux qu'il qualifie de "traîtres" ou de "terroristes".

Colon vivant en Cisjordanie occupée, Itamar Ben-Gvir est un farouche opposant à la création d'un Etat palestinien. (Reportage Henriette Chacar; version française Camille Raynaud et Myriam Rivet, édité par)