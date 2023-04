Israël lance les festivités de son anniversaire dans un climat de contestation

Israël lance les festivités de son anniversaire dans un climat de contestation













JERUSALEM, 25 avril (Reuters) - Israël a lancé mardi soir les festivités du 75e anniversaire de sa création, mais des dizaines de milliers de personnes ont toutefois choisi de profiter de l'occasion pour protester de nouveau contre le projet contesté du gouvernement de réformer la justice en resserrant son contrôle. Alors que des dignitaires et des invités d'honneur ont pris part à l'annuelle cérémonie d'allumage du flambeau à Jérusalem, des contestataires se sont rassemblés à Tel Aviv munis de drapeaux israéliens devenus au fil des semaines le symbole des manifestations contre la réforme de la justice. Traditionnellement propice à afficher l'unité patriotique, le Jour de l'Indépendance met cette fois en exergue les divisions au sein de la population à propos de la réforme voulue par la coalition ultra-conservatrice du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les partisans du projet de loi le considèrent comme nécessaire pour rééquilibrer les pouvoirs, tandis que les détracteurs y voient un frein à la démocratie. (Reportage Emily Rose; version française Jean Terzian)