Israël: La réforme de la justice de retour à la Knesset

Israël: La réforme de la justice de retour à la Knesset













Crédit photo © Reuters

par Maayan Lubell JERUSALEM (Reuters) - Les députés israéliens ont commencé dimanche à débattre d'une version modifiée de la réforme de la justice voulue par le gouvernement nationaliste de Benjamin Netanyahu, qui limiterait les pouvoirs de la Cour suprême. Confronté à de vastes manifestations d'opposants dénonçant une atteinte à la démocratie, le président du gouvernement israélien avait suspendu cette réforme en mars afin de permettre des consultations entre partis politiques. Benjamin Netanyahu a décrété la semaine dernière que ces pourparlers avaient été infructueux et il a décidé de relancer certains éléments de son projet. En prévision de la reprise des débats à la Knesset, des manifestants ont bloqué samedi soir une grande artère de Tel Aviv. Les députés de la coalition au pouvoir, composée de formations nationalistes et religieuses, ont déclaré que la nouvelle mouture de la réforme serait moins radicale que la précédente, qui prévoyait de retirer quasi intégralement toute possibilité pour la Cour suprême de censurer des décisions du gouvernement. Ils la présentent comme nécessaire face à une Cour suprême jugée trop interventionniste. L'opposition maintient cependant que cette réforme même amendée laisse la porte ouverte à des abus de pouvoir. "Vous relancez une offensive législative destinée à détruire l'indépendance du système judiciaire et à nuire gravement aux subtils équilibres de la démocratie israélienne", a déclaré le député travailliste Gilad Kariv à l'ouverture des débats. Yair Lapid, l'un des principaux opposants à Benjamin Netanyahu, a exhorté sur Twitter le chef du gouvernement à suspendre sa réforme et à rouvrir des négociations "jusqu'à ce que nous parvenions à un accord qui préservera la démocratie et évitera une catastrophe nationale". (Rédigé par Maayan Lubell, avec Dan Williams, version française Bertrand Boucey)