Israël: L'Onu examine des allégations de torture sur des détenus palestiniens

GENEVE (Reuters) - La Rapporteure spéciale des Nations unies sur la torture a déclaré vendredi enquêter sur des cas présumés de torture et de traitement dégradant contre des détenus palestiniens en Israël. En marge d'une réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève, Alice Jill Edwards a précisé être en discussion avec les autorités israéliennes pour se rendre dans le pays. Les détenus concernés auraient été arrêtés en Cisjordanie occupée ou dans la bande de Gaza, depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël le 7 octobre dernier. "J'ai lancé une enquête", a-t-elle dit. A lire aussi... "J'appelle (...) le Hamas, l'Etat de Palestine, Israël, à abandonner leurs instruments de torture, à se concentrer sur la paix et la perspective d'une coexistence entre voisins à l'avenir", a-t-elle ajouté. La mission diplomatique israélienne à Genève a confirmé avoir reçu une demande d'Alice Jill Edwards pour se rendre en Israël, requête transmise à Jérusalem. Elle dément les allégations de torture et de mauvais traitements. "Israël dément les allégations générales et sans fondement relatives à des mauvais traitements sur des détenus dans les établissements pénitentiaires des forces armées israéliennes", déclare la mission dans un communiqué. "Le mauvais traitement de prisonniers durant leur détention ou leur interrogatoire viole les valeurs des forces armées israéliennes, contrevient à leurs ordres, et est en conséquence totalement prohibé", ajoute-t-elle. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)