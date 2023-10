Israël : L'armée dit pouvoir combattre "sur plusieurs fronts"

JERUSALEM (Reuters) - Israël est préparé à livrer une guerre sur deux fronts, voire plus, a déclaré dimanche le porte-parole de l'armée, estimant que le Hezbollah alimentait les tensions à la frontière libano-israélienne afin de tenter de nuire à l'offensive de Tsahal à Gaza. Daniel Hagari a indiqué aussi que plus de 600.000 Gazaouis s'étaient déplacés vers le sud de l'enclave palestinienne à la suite de la demande de l'armée israélienne, vendredi, en amont d'une attendue offensive terrestre. Les autorités israéliennes ont par ailleurs informé les familles de 155 otages détenus à Gaza, a-t-il dit. (Reportage Dan Williams et James Mackenzie; version française Jean Terzian)