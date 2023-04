Israël interdit aux non-musulmans de se rendre à Al Aqsa pendant le ramadan

JERUSALEM, 11 avril (Reuters) - Les visiteurs juifs et les touristes ne pourront pas accéder à la mosquée Al Aqsa, située à Jérusalem-Est, avant la fin du mois du ramadan, sacré pour les musulmans, ont déclaré mardi dans un communiqué les services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cette annonce intervient dans un climat de tensions croissantes entre Israéliens et Palestiniens, après que des interventions de la police israélienne pour déloger des pèlerins d'Al Aqsa la semaine dernière ont provoqué des tirs des roquettes depuis Gaza, le Liban et la Syrie contre l'Etat hébreu. L'armée israélienne a répondu par des frappes aériennes. Par le passé, les autorités israéliennes ont interdit aux juifs de visiter la mosquée d'Al Aqsa au cours des dix derniers jours du ramadan. (Reportage Maayan Lubell; version française Jean Terzian)