Israël intercepte une roquette tirée depuis le Liban

BEYROUTH, 6 avril (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir intercepté avec succès une roquette tirée depuis le Liban vers le territoire israélien. Selon deux sources de sécurité libanaises, deux roquettes auraient été tirées depuis le sud du Liban en direction de la frontière contestée avec Israël. Les habitants du sud du Liban ont pu entendre de fortes détonations qui se sont poursuivies tout au long de l'après-midi. L'armée libanaise n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Ces tirs interviennent au lendemain d'une intervention de la police israélienne dans la mosquée Al Aksa à Jérusalem-Est qui a suscité de vives condamnations dans le monde arabe. (Reportage bureau de Beyrouth ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)