Israël intercepte une "cible suspecte" au large de Haïfa

Israël intercepte une "cible suspecte" au large de Haïfa













JERUSALEM, 9 février (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté une "cible aérienne suspecte" vendredi au large de la ville portuaire de Haïfa, dans le nord du pays, dans un contexte de forte tension le long de la frontière avec le Liban. Les ports maritimes de Haïfa et d'Ashdod sont des points d'entrée cruciaux pour le commerce israélien. "Je ne peux pas confirmer sa proximité exacte avec le port mais le fait que, conformément au protocole, aucune sirène n'a été déclenchée signifie que la cible était suffisamment éloignée", a déclaré un porte-parole de l'armée, qui a refusé de préciser si l'objet ou sa source avaient été identifiés. Il n'a fait ni dégâts ni blessés, a-t-il ajouté. Selon une source de sécurité maritime, la "cible suspecte" a été interceptée dans la zone maritime de Haïfa, qui s'étend sur 25 milles nautiques à partir de la côte. En décembre, l'armée israélienne a déclaré avoir intercepté un drone en provenance du Liban, qui a déclenché des sirènes dans la banlieue de Haïfa. Israël et le Hezbollah, groupe libanais soutenu par l'Iran, ont engagé après l'attaque du Hamas palestinien le 7 octobre les hostilités transfrontalières les plus meurtrières depuis leur guerre de 2006. Après avoir évacué des dizaines de milliers d'habitants des zones proches de la frontière libanaise, Israël a menacé d'intensifier les combats dans cette région si le Hezbollah n'y cessait pas ses attaques. Les autorités affirment que les ports israéliens sont protégés par les systèmes de défense aérienne mais l'industrie s'inquiète du potentiel impact sur Haïfa d'une escalade majeure des combats avec le Hezbollah. (Rédigé par le bureau de Jérusalem et Jonathan Saul ; Version française Kate Entringer)