Israël intensifie ses bombardements à Rafah et dans le sud de Gaza

Crédit photo © Reuters

par Bassam Masoud, IbraheemAbu Mustafa et Nidal al-Mughrabi RAFAH, Bande de Gaza/LE CAIRE (Reuters) - Israël a intensifié ses bombardements sur Rafah, ont déclaré mercredi des habitants de la ville du sud de la bande de Gaza, alors que le bilan humain continue de s'alourdir dans l'enclave palestinienne malgré les appels à un cessez-le-feu. Selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, au moins 29.313 personnes sont mortes depuis le début de la guerre il y a quatre mois et demi, et près de 70.000 ont été blessées. Dans son bilan opérationnel quotidien, l'armée israélienne a dit avoir intensifié ses opérations à Khan Younès, située juste au nord de Rafah, où une vingtaine de "terroristes" ont selon elle été tués au cours des dernières 24 heures. A lire aussi... Elle n'a pas fait de commentaire sur la situation à Rafah, dernier refuge pour les civils palestiniens déplacés par les combats, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé d'attaquer d'ici au début du mois de ramadan, le 10 mars, si le Hamas n'a pas libéré d'ici là tous les otages qu'il détient depuis son attaque contre Israël le 7 octobre. Les agences humanitaires estiment qu'environ 1,5 million de personnes - les deux-tiers des Gazaouis - sont entassées dans la ville adossée à la frontière égyptienne. Des habitants de Rafah ont fait état de frappes aériennes dans la ville ainsi que de bombardements des navires israéliens stationnés au large de Gaza en direction de la zone côtière. Des journalistes de Reuters ont constaté qu'une maison avait été entièrement détruite par un bombardement et on filmé les corps d'une dizaine de victimes enveloppées dans des linceuls dans un hôpital de Rafah. Abdoulrahmane Djouma, qui vivait dans la maison, a déclaré que sa femme, leur fille âgée d'un an et demi ainsi que les parents de sa femme et d'autres membres de leur famille avaient été tués. Devant les ruines de la maison, les habitants criaient leur colère contre les Etats-Unis, qui ont opposé mardi leur veto, pour la troisième fois, à une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. "Depuis le 7 octobre, les Etats-Unis fournissent des armes à Israël. L'Amérique est responsable de tous ces massacres", a déclaré Youssef Cheikh al Eïd, frère d'une des victimes. Les habitants de Deïr al Balah, dans le centre de Gaza, et de Khan Younès ont également fait état de frappes aériennes dans la nuit. (Avec Ari Rabinovitch à Jérusalem ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)