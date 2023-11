Israël informe les autorités de Gaza de son intention de mener un raid contre l'hôpital Al Chifa

15 novembre (Reuters) - Le porte-parole du ministère de la santé de Gaza, Ashraf Al Qidra, a déclaré mercredi à Al Jazeera qu'Israël "nous a informés qu'il allait lancer un raid contre le complexe hospitalier d'Al Chifa dans les prochaines minutes". Ashraf Al Qidra a déclaré que les autorités de Gaza avaient informé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de la mise en garde d'Israël. L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. (Reportage Ahmed Tolba et Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)