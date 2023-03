Israël : importantes manifestations contre Netanyahu à l'aéroport de Tel Aviv

AÉROPORT BEN GOURION, Israël (Reuters) - Les Israéliens qui protestent contre la réforme du système judiciaire du gouvernement s'étaient donné rendez-vous jeudi à l'aéroport Ben Gourion, près de Tel Aviv, où le Premier ministre Benjamin Netanyahu devait prendre un vol pour se rendre en Italie, après y avoir accueilli le secrétaire américain à la Défense. En dépit d'un important dispositif policier, des convois de véhicules parés du drapeau israélien ont provoqué un énorme bouchon sur l'autoroute menant à l'aéroport, alimentant les spéculations des médias locaux sur le moyen que pourrait utiliser le chef du gouvernement pour y accéder. Certains pensent qu'il y est arrivé tôt jeudi matin, d'autres qu'il va s'y rendre en hélicoptère. La réforme voulue par Benjamin Netanyahu - en procès pour des accusations de corruption qu'il conteste - limiterait le pouvoir de la Cour suprême qui a souvent servi de garde-fou aux excès du gouvernement. Le ministre de la Sécurité publique, l'ultra-nationaliste Itamar Ben-Gvir, a appelé les manifestants à ne pas "pourrir la vie de 70.000 personnes" en allusion semble-t-il aux 65.000 passagers qui devaient prendre un vol jeudi à Ben Gourion. Les organisateurs de la manifestation, qui ont décrété une "journée de résistance", ont appelé les protestataires à ne pas empêcher les voyageurs à accéder à l'aéroport. Seul le principal terminal était ciblé par les manifestants. Outre Benjamin Netanyahu, le chef du Pentagone Lloyd Austin est arrivé à Ben Gourion en milieu de journée dans le cadre d'une tournée régionale. Il était initialement attendu en Israël mercredi mais il a préféré retarder son arrivée de 24 heures et reprogrammer près de Ben Gourion l'entretien qu'il devait avoir à Tel Aviv avec le ministre israélien de la Défense. (Reportage de Dedi Hayoun, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)