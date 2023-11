Israël/Hamas : Le Qatar négocie la libération de 50 otages et une trêve de trois jours

par Andrew Mills et Aidan Lewis DOHA/LE CAIRE (Reuters) - Des médiateurs qataris tentaient de négocier mercredi un accord entre le Hamas et Israël qui verrait la libération de 50 civils retenus en otage à Gaza en échange d'un cessez-le-feu de trois jours, a déclaré un responsable au fait des négociations à Reuters. L'accord, en cours de discussion et supervisé par les Etats-Unis, devrait également prévoir la libération de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans des prisons israéliennes et d'une augmentation de l'aide humanitaire acheminée à Gaza, a déclaré le responsable. Il s'agirait de la plus importante libération d'otages détenus par le Hamas depuis l'attaque du groupe islamiste en Israël le 7 octobre. Le Hamas a donné son accord sur les contours généraux de l'accord, tandis qu'Israël continuait à négocier certains détails, a ajouté la source. (Andrew Mills à Doha, Maya Gebeily à Beyrouth, Aidan Lewis et Ahmed Mohamed Hassan au Caire, Dan Williams et Mayaan Lubell à Jérusalem; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)