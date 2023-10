Israël/Gaza-Poutine s'entretient avec le président iranien, va discuter avec Netanyahu

par Guy Faulconbridge MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a débuté à son tour lundi des discussions avec des responsables au Moyen-Orient pour trouver une issue au conflit entre Israël et le Hamas, neuf jours après l'attaque du groupe palestinien qui a donné lieu à des frappes aériennes israéliennes sans précédent contre Gaza. Moscou entretient des relations aussi bien avec l'Iran, le Hamas - soutenu par Téhéran -, les grandes puissances arabes, qu'avec Israël. Il reproche de longue date aux Etats-Unis et aux Occidentaux d'avoir ignoré la nécessité d'établir un Etat palestinien indépendant. Le Kremlin a fait savoir que Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le président iranien, Ebrahim Raïssi, le président syrien, Bachar al Assad, le président égyptien, Abdel Fattah al Sissi, et le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le dirigeant russe devait aussi s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Vladimir Poutine a souligné lors des échanges téléphoniques que toute forme de violence contre les civils était inacceptable, a rapporté la présidence russe. Il a exprimé aussi ses "graves préoccupations" sur l'hypothèse que le conflit s'embrase en guerre régionale. Au cours d'une réunion à laquelle participaient notamment les patrons du renseignement russe et des commandants militaires, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré à Vladimir Poutine qu'il y avait une escalade du conflit, déplorant des actions "aveugles" de l'armée israélienne et évoquant le risque que Tsahal débute une opération militaire terrestre dans Gaza. "Il y a une menace élevée que ce conflit devienne hors de contrôle", a-t-il dit, reprochant aux Etats-Unis d'être au bout du compte responsables de cette crise, du fait de leur politique défaillante au Moyen-Orient, et d'avoir bloqué un projet de résolution de la Russie au Conseil de sécurité de l'Onu. Vladimir Poutine, qui estime par ailleurs que l'Occident tente de briser la Russie en soutenant l'Ukraine, a déclaré que le conflit actuel illustrait à quel point la politique régionale de Washington a échoué. La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité et qui ont scellé l'an dernier un "partenariat sans limite", ont dit par le passé que le problème fondamental du conflit était l'absence de justice pour les Palestiniens. Vladimir Poutine doit se rendre en fin de semaine en Chine pour y rencontrer son homologue Xi Jinping et renforcer davantage les liens bilatéraux. "Le plus important maintenant est de cesser le feu immédiatement et d'entamer un processus de règlement politique", a déclaré le conseiller aux Affaires étrangères de la présidence russe, Youri Ouchakov, selon des propos rapportés par la presse officielle. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)