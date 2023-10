Israël/Gaza : Macron met en garde le président iranien contre toute escalade

(Eléments supplémentaires) 15 octobre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi, qu'il a mis en garde contre "toute escalade ou extension" du conflit entre Israël et le Hamas, notamment au Liban, a fait savoir dimanche l'Elysée. "L'Iran, compte tenu de ses relations avec le Hezbollah et le Hamas, a une responsabilité à cet égard. L'Iran doit tout mettre en oeuvre pour éviter tout embrasement régional", a dit la présidence française dans un communiqué. Emmanuel Macron a rappelé aussi la "nécessité pour tous de condamner sans équivoque les attaques terroristes perpétrées par le Hamas en Israël et le droit d'Israël de se défendre". Téhéran, soutien du groupe palestinien qui contrôle Gaza, s'est réjoui de l'attaque du 7 octobre tout en niant avoir joué un rôle direct. Soulignant que la libération des otages détenus par le Hamas était une "priorité absolue" pour Paris, le président français a demandé aussi la libération immédiate des quatre ressortissants français toujours détenus en Iran. (Rédigé par Jean Terzian)