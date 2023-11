Israël/Gaza : Les Emirats mettent en garde contre le risque d'embrasement régional

Israël/Gaza : Les Emirats mettent en garde contre le risque d'embrasement régional













ABOU DHABI, 3 novembre (Reuters) - Les Emirats arabes unis ont mis en garde vendredi contre le risque de voir le conflit entre Israël et le Hamas s'étendre à la région, ajoutant qu'ils travaillaient "sans relâche" à l'obtention d'un cessez-le-feu humanitaire. "Alors que nous continuons à travailler pour arrêter cette guerre, nous ne pouvons pas ignorer le contexte dans son ensemble et la nécessité d'apaiser les tensions dans la région, alors que nous approchons d'un point critique", a déclaré Noura al Kaabi, ministre d'Etat aux Affaires étrangères, lors d'une conférence organisée dans la capitale des Emirats, Abou Dhabi. "Le risque de débordement régional et d'escalade est réel, de même que le risque que des groupes extrémistes profitent de la situation pour promouvoir des idéologies qui nous enfermeront dans des cycles de violence." Israël a renforcé le blocus de la bande de Gaza tout en menant une campagne de frappes aériennes sans précédent en réponse à l'attaque du Hamas qui a fait 1.400 morts le 7 octobre. (Reportage Alexander Cornwell, rédigé par Maha El Dahan; version française Camille Raynaud)