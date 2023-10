Israël/Gaza: L'Iran prévient d'actions "préventives" imminentes

(Reuters) - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré lundi à la télévision publique que des actions "préventives" pourraient avoir lieu dans les prochaines heures alors qu'Israël a continué de pilonner la bande de Gaza et préparait une offensive terrestre. Les chefs de la "résistance" ne permettront pas à l'Etat hébreu de mener une quelconque action à Gaza sans en subir les conséquences, a-t-il dit, prévenant que "toutes les options" étaient sur la table. Hossein Amirabdollahian a dénoncé des "crimes de guerre" contre la population de Gaza. (Rédigé par Parisa Hafezi; version française Jean Terzian)