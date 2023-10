Israël/Gaza : Joe Biden prône une "voie vers la paix", une solution à deux Etats

Crédit photo © Reuters

par Jeff Mason WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que le conflit entre Israël et Gaza devait éventuellement aboutir à un "chemin vers la paix", avec deux Etats indépendants pour les Israéliens et les Palestiniens ainsi qu'une plus grande intégration de l'Etat hébreu parmi ses voisins arabes. Au cours d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, qu'il recevait à Washington, le locataire démocrate de la Maison blanche a répété le soutien inébranlable des Etats-Unis à Israël, leur allié de longue date. Il a ajouté que les parties prenantes au conflit devaient penser à la voie à suivre pour que la région aille de l'avant, une fois la crise à Gaza résolue. "Israéliens et Palestiniens ont un droit égal à vivre côte à côte en sécurité, avec dignité et dans la paix", a déclaré Joe Biden devant les journalistes, insistant sur la nécessité d'un "chemin vers la paix". Une fois la crise actuelle terminée, "il doit y avoir une vision pour la suite" dans la région, a-t-il ajouté, évoquant un avenir qui inclurait notamment une solution à deux Etats pour les Israéliens et les Palestiniens. Comme l'avaient évoqué des représentants américains depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, qui a fait 1.400 morts, le président américain a dit penser que l'un des objectifs des "terroristes" du groupe palestinien était de faire dérailler les efforts destinés à une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Les frappes aériennes israéliennes menées en représailles à l'attaque du Hamas ont tué plus de 6.500 personnes, selon le dernier bilan rapporté par le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne, contrôlée par le Hamas. Joe Biden a mis en doute la véracité de ce bilan, disant ne pas savoir si les Palestiniens disaient la vérité sur le nombre de victimes. "Je suis sûr que des innocents ont été tués. C'est le prix de mener une guerre", a-t-il dit. Le président américain a effectué par ailleurs une rare condamnation des colons israéliens de Cisjordanie occupée, disant être "alarmé" par ceux y attaquant des Palestiniens. "Je continue d'être alarmé par les colons extrémistes qui attaquent des Palestiniens en Cisjordanie", a-t-il dit, accusant ces colons de mettre de l'huile sur le feu. "Ils attaquent les Palestiniens dans des lieux où ceux-ci ont le droit d'être". Plus tôt dans la journée, au moment d'une cérémonie marquant son arrivée à la Maison blanche pour sa visite, Anthony Albanese a déclaré que le leadership des Etats-Unis était "indispensable, mais pas inévitable". "Un vrai leadership est nécessaire pour chercher la paix, parce que protéger des populations innocentes (...) est un révélateur de puissance", a-t-il dit. Un nombre croissant de pays internationaux exhortent Israël à effectuer une pause humanitaire dans ses bombardements aériens incessants contre Gaza, qui ont tué des milliers de Palestiniens, dont de nombreux enfants, depuis le 7 octobre. Joe Biden a répété depuis l'attaque du Hamas qu'Israël avait le droit de se défendre, tout en demandant à l'Etat hébreu de respecter les principes démocratiques. (Reportage Jeff Mason, Trevor Hunnicutt, Jarrett Renshaw et Steve Holland; version française Jean Terzian)