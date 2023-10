Israël frappe par erreur un poste égyptien près de Gaza, d'où un convoi d'aide arrive

LE CAIRE (Reuters) - Un deuxième convoi d'aide humanitaire s'est présenté dimanche au point de passage frontalier de Rafah, dans le nord de l'Egypte, en direction de la bande de Gaza, ont dit des sources sécuritaires égyptiennes et des sources humanitaires, peu avant qu'une explosion soit signalée dans la zone. D'après des habitants, une explosion a retenti du côté égyptien de cet axe frontalier, suivie de sirènes d'ambulances. L'armée israélienne a indiqué que l'un de ses chars a accidentellement tiré contre un poste égyptien situé près de la frontière avec Gaza, exprimant sa tristesse pour cet incident et disant enquêter sur les circonstances de celui-ci. Une source médicale a fait état de sept blessés transportés à l'hôpital. Un porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré que plusieurs gardes frontaliers ont été légèrement blessés par les fragments de l'obus d'un char israélien. Une vingtaine de camions transportant des denrées alimentaires et des médicaments ont été inspectés dimanche par l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, a-t-on appris des sources. Un premier convoi composé d'un nombre similaire de camions est entré samedi dans Gaza, où la crise humanitaire a été amplifiée par le siège de l'armée israélienne mené en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Le point de passage frontalier de Rafah avait auparavant été déclaré inopérable par les autorités égyptiennes, citant les bombardements de Tsahal du côté gazaoui de la frontière. Situé dans la péninsule désertique du Sinaï, cet axe routier est le seul reliant Gaza qui n'est pas contrôlé par Israël. Il se trouve au coeur d'efforts internationaux pour rétablir et accélérer l'envoi d'aide alimentaire à l'enclave palestinienne, placée sous blocus total par l'armée israélienne. Des représentants de l'Onu estiment qu'au moins une centaine de camions doivent arriver quotidiennement à Gaza pour permettre de répondre aux besoins essentiels des quelque 2,3 millions d'habitants de l'enclave. Avant le siège de l'armée israélienne, plusieurs centaines de camions acheminaient chaque jour de l'aide à Gaza, où manquent nourriture, eau potable, médicaments et électricité. (Reportage Yusri Mohamed et Nidal al Mughrabi au Caire, avec Ari Rabinovitch à Jérusalem; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)