Israël frappe le sud de Gaza, exhorte les civils à évacuer

Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi et James Mackenzie GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Des frappes israéliennes sur des bâtiments résidentiels de Khan Younès ont fait au moins 32 morts samedi dans le sud de la bande de Gaza, selon des sources médicales palestiniennes, et Israël a de nouveau exhorté les civils à évacuer la zone, signe de l'imminence de nouvelles opérations contre le Hamas après l'offensive menée par Tsahal dans le nord du territoire. "Nous demandons à la population de se déplacer. Je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup d'entre eux, mais nous ne voulons pas voir des civils pris au piège des échanges de tirs", a déclaré vendredi sur la chaîne américaine MSNBC Mark Regev, un conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La perspective - confirmée vendredi par un porte-parole de Tsahal - d'opérations dans le sud du territoire débordé par l'afflux ces dernières semaines de plusieurs centaines de milliers d'habitants ayant fui l'offensive israélienne sur le nord de l'enclave et la ville de Gaza fait craindre à nouveau de nombreuses victimes civiles. Khan Younès à elle seule compte 400.000 habitants, sans les déplacés. "Ils nous ont dit, nous les habitants de Gaza, d'aller vers le sud. Nous sommes allés vers le sud. Maintenant, ils nous demandent de partir. Mais partir où ?", déclare Atya Abou Djab, devant une tente où il a trouvé refuge avec sa famille près de Khan Younès. Israël s'est fixé pour objectif d'éradiquer le Hamas de la bande de Gaza, qu'il contrôlait depuis 2007, après les massacres perpétrés par le groupe islamiste palestinien le 7 octobre autour de l'enclave, dans le sud de l'Etat hébreu. Israël estime le nombre de victimes à environ 1.200 morts, civils en grande majorité. Le Hamas a également capturé quelque 240 otages. Les bombardements massifs israéliens sur la bande de Gaza depuis cette date ont fait plus de 12.000 morts selon les autorités de santé du territoire palestinien, des chiffres jugés crédibles par les Nations unies. Environ les deux tiers des 2,3 millions d'habitants du territoire ont été déplacés par les combats et les agences des Nations unies alertent chaque jour sur une situation humanitaire catastrophique. CINQ MORTS EN CISJORDANIEDans la nuit de vendredi à samedi, 26 Palestiniens ont été tués et 23 autres blessés par une frappe aérienne sur deux appartements dans un immeuble de plusieurs étages de Khan Younès, selon les sources médicales palestiniennes. A quelques kilomètres plus au nord, six Palestiniens ont péri dans un raid sur une maison de Deir Al Balah, d'après les mêmes sources. Israël n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. "Nous sommes résolus à poursuivre notre opération quel que soit l'endroit où le Hamas est présent, y compris dans le sud de la bande de Gaza", avait prévenu vendredi le porte-parole en chef de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, malgré les appels de la communauté internationale à des pauses humanitaires ou un cessez-le-feu. Israël a toutefois accepté vendredi, à la demande de son allié américain, de laisser entrer quotidiennement dans l'enclave une quantité limitée de carburant et de faciliter l'accès à des convois d'aide humanitaire. Les forces israéliennes ont investi cette semaine le complexe hospitalier d'Al Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, dans le nord du territoire, et pénétré dans l'enceinte qui abriterait dans ses sous-sols selon Israël un vaste poste de commandement du Hamas, ce que dément le groupe palestinien. L'armée israélienne a démenti samedi avoir ordonné l'évacuation de tout le personnel médical et des 1.000 à 1.500 patients présents à Al Chifa. Elle a dit avoir accédé à une demande du directeur de l'hôpital de faciliter les évacuations via une "route sûre". Le personnel de l'hôpital a annoncé vendredi la mort d'un bébé prématuré. Le Hamas a déclaré de son côté qu'une otage de 85 ans était décédée après une crise de panique lors d'un raid aérien. "Nous nous sommes préparés à une défense longue et soutenue. Plus les forces d'occupation resteront longtemps à Gaza, plus leurs pertes seront lourdes", a déclaré le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Oubaïda, dans une vidéo. Les violences se poursuivent parallèlement en Cisjordanie occupée, où au moins cinq Palestiniens ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi dans une frappe israélienne sur un bâtiment dans le camp de réfugiés de Balata, à Naplouse, selon le Croissant-Rouge palestinien. Dans un communiqué, l'armée israélienne a dit avoir frappé "un certain nombre de terroristes (...) et empêché des attentats contre des civils israéliens". Au moins 186 Palestiniens dont 51 enfants ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie depuis le 7 octobre d'après les chiffres de l'Onu. Huit autres ont été tués par des colons israéliens tandis que quatre Israéliens ont été tués par des Palestiniens, selon la même source. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français)