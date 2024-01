Israël frappe la Cisjordanie, neuf morts

(Actualisé avec bilan et précisions) TOULKAREM, Cisjordanie, 17 janvier (Reuters) - Des attaques aériennes israéliennes ont tué neuf Palestiniens dans deux secteurs de Cisjordanie occupée, ont déclaré mercredi des sources médicales, tandis que l'armée israélienne a déclaré avoir éliminé une "cellule terroriste". Une frappe aérienne a ciblé le camp de réfugiés de Balata à Naplouse, tuant cinq activistes d'une cellule locale qui préparaient une attaque de grande ampleur contre des Israéliens, a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué. Les forces israéliennes disent avoir tué Abdoullah Abou Chahal, qu'elles présentent comme le "chef de l'infrastructure terroriste" du camp. Quelques heures plus tard, une autre frappe aérienne dans la ville de Toulkarem a tué quatre Palestiniens, selon des médecins. Le porte-parole de l'armée israélienne a confirmé qu'une opération était en cours à Toulkarem sans donner plus de détails dans l'immédiat. Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre en Israël, la Cisjordanie occupée observe un pic de violences. Plus de 360 Palestiniens ont été tués par les troupes israéliennes en Cisjordanie occupée, selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé publié mercredi. (Ali Sawafta et Clauda Tanios, version française Bertrand Boucey et Zhifan Liu)