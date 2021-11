Israël ferme son territoire à tout visiteur étranger pendant 14 jours

JERUSALEM, 27 novembre (Reuters) - Israël a annoncé samedi l'interdiction de son territoire à tout visiteur étranger pendant deux semaines afin de contenir la propagation du nouveau variant Omicron du coronavirus identifié en Afrique du Sud.

Dans un communiqué, le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré que l'interdiction s'étendrait pendant quatorze jours, sous réserve d'approbation du gouvernement.

Israël a enregistré un cas confirmé de contamination par ce nouveau variant potentiellement plus contagieux et jugé "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé, et sept autres cas suspects. (Reportage Maayan Lubell; version française Jean-Stéphane Brosse)