Israël évacue la ville de Kiryat Shmona, près de la frontière libanaise

Crédit photo © Reuters

JÉRUSALEM (Reuters) - Le ministère de la Défense d'Israël a ordonné vendredi l'évacuation de plus de 20.000 habitants de Kiryat Shmona, une ville du nord de l'Etat hébreu située à 2 km de la frontière libanaise, au lendemain d'un échange de tirs transfrontalier. L'armée libanaise a déclaré qu'un journaliste avait été tué par des tirs israéliens jeudi, dans une zone située de l'autre côté de la frontière, à proximité de Kiryat Shmona, où les forces israéliennes et le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, ont échangé des tirs nourris. "Nous réaffirmons que le meurtre de civils et l'atteinte à la sécurité de notre pays ne resteront pas sans réponse ni châtiment", a déclaré le Hezbollah dans un communiqué. Les nombreux accrochages qui se sont produits le long de la frontière israélo-libanaise font craindre une extension régionale du conflit entre Israël et le Hamas. Daniel Hagari, porte-parole des Forces de défense israéliennes, a déclaré que "ce type d'évacuation, qui a déjà eu lieu dans un certain nombre de villes situées à la frontière nord, permet à l'armée israélienne d'étendre sa liberté d'action contre l'organisation terroriste du Hezbollah". L'armée israélienne a déclaré qu'un de ses drones avait "frappé un terroriste en territoire libanais" au cours de la nuit. Elle a également indiqué avoir ciblé des installations du Hezbollah en réponse à des tirs de roquettes depuis le Liban. Les habitants de Kiryat Shmona qui ont évacué la ville seront hébergés dans des maisons d'hôtes subventionnées par l'État, a indiqué le ministère de la Défense, à l'instar des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont déjà quitté leur domicile près de la frontière sud de Gaza. (Dan Williams, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)