Israël étend ses opérations à Gaza, où les communications sont en partie rétablies

par Emily Rose et Nidal al-Mughrabi JERUSALEM/GAZA (Reuters) - Les forces israéliennes étendent leurs opérations terrestres dans la bande de Gaza et l'aviation a frappé des centaines de nouvelles cibles du Hamas, a déclaré dimanche l'armée d'Israël, dans le cadre de ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié de deuxième phase d'une guerre "longue et difficile". Les communications par téléphone et internet ont été partiellement rétablies dans l'enclave palestinienne dimanche après une coupure de plus de 24 heures qui a sévèrement entravé les opérations de secours. "Israël nous a coupés du monde pour nous rayer de la carte, mais nous entendons le bruit des explosions et nous sommes fiers que les combattants de la résistance les aient arrêtés", a déclaré Shaban Ahmed, un fonctionnaire du territoire palestinien qui est resté dans la ville de Gaza malgré les appels d'Israël à évacuer le nord de l'enclave contrôlée par le Hamas. Shaban Ahmed a ajouté avoir découvert seulement ce dimanche, en raison du black-out, que son cousin avait été tué vendredi lors d'un raid aérien. Les avions de combat israéliens ont frappé plus de 450 cibles militaires du Hamas dans la bande de Gaza, dont des postes de commandement, d'observation et des positions de lancement de missiles anti-chars, selon l'armée israélienne. "Nous étendons progressivement les opérations au sol et les objectifs de nos forces dans la bande de Gaza", a déclaré le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'un point de presse. "Nous ferons tout ce qui est nécessaire par des moyens aériens, terrestres et maritimes pour assurer la sécurité de nos forces et atteindre les objectifs de cette guerre", a-t-il dit. "NOTRE VIE EST UNE TORTURE" Des milliers d'habitants désespérés de la bande de Gaza ont envahi des entrepôts et des centres de distribution de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) pour emporter de la farine et des produits de base, a déclaré l'UNRWA dimanche. Israël va fortement accroître son aide à Gaza dans les prochains jours et les civils palestiniens devraient se rendre dans une "zone humanitaire" dans le sud du territoire, long de 40 km et large de 10 km, a déclaré le colonel Elad Goren du Cogat, l'agence du ministère israélien de la Défense chargée de la coordination avec les Palestiniens. Depuis les attaques du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, qui ont coûté la vie à 1.400 Israéliens, l'Etat hébreu a entrepris un siège total de l'enclave où plus de 8.000 personnes ont péri, dont 3.342 mineurs, selon le ministère de la Santé de Gaza, sous les bombes israéliennes. Des déplacés palestiniens résidant dans des campements à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, décrivent une situation précaire, avec peu d'accès à la nourriture et à l'eau potable, et des heures d'attente pour les sanitaires. "On a atteint un stade où on souhaiterait mourir sous les décombres juste pour trouver un peu de repos. Notre vie est une torture", déclare Rami al Erqan, un père serrant sa fille, l'une de ses six enfants. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir reçu des avertissements des autorités israéliennes demandant l'évacuation immédiate de l'hôpital Al Qods, ajoutant que des raids avaient été menés à une cinquantaine de mètres de l'établissement. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire. Le centre d'Israël a été visé par des tirs de roquettes dimanche, les sirènes retentissant dans plusieurs grandes villes. Sur leur chaîne Telegram, les brigades Al Qassam, branche armée du Hamas, ont dit "bombarder Tel Aviv en réponse aux massacres sionistes contre les civils". L'armée israélienne a envoyé des troupes et des chars dans la bande de Gaza vendredi soir, avec pour mission principale de détruire les infrastructures et le réseau de tunnels du Hamas, a déclaré l'armée israélienne sans divulguer de détails, notamment sur l'ampleur de ce déploiement. Lors d'une conférence de presse samedi soir, Benjamin Netanyahu a prévenu qu'il fallait s'attendre à une campagne "longue et difficile" pour éliminer durablement le Hamas, l'objectif que s'est fixé son cabinet de guerre constitué après le 7 octobre. Le Premier ministre s'est également engagé à tout faire pour libérer les plus de 200 otages capturés par le Hamas. (James Mackenzie, Nidal al-Mughrabi; avec Emily Rose, Riham Alkousaa, Omar Abdel-Razek, Ari Rabinovitch, Adam Makary, Ali Swafta, John Davison, Michelle Nichols; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)