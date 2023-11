Israël et les USA disent que les otages ne seront pas libérés avant vendredi

par Bassam Masoud et Emily Rose GAZA/JERUSALEM, 23 novembre (Reuters) - La libération d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza prévue par l'accord de trêve temporaire scellé entre Israël et le Hamas n'interviendra pas avant vendredi, ont annoncé un conseiller à la sécurité nationale israélien et les Etats-Unis. Le gouvernement israélien et le Hamas ont conclu un accord prévoyant la libération de 50 otages détenus par le mouvement islamiste dans la bande de Gaza en échange d'une trêve de quatre jours, de la libération de détenus palestiniens et de l'entrée d'aide humanitaire dans l'enclave. Aucune annonce officielle concernant le début de la trêve n'a encore été faite. Une source de sécurité égyptienne a indiqué que les médiateurs avaient demandé que la trêve commence à 10h00 (08h00 GMT) jeudi. "Les négociations pour la libération de nos captifs progressent et se poursuivent en permanence", a dit le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre israélien, Tzachi Hanegbi, dans un communiqué publié par les services de Benjamin Netanyahu. "Les libérations débuterons conformément à l'accord originel (conclu) entre les deux parties et pas avant vendredi", indiquait le communiqué. La porte-parole de la Maison blanche Adrienne Watson a dit que les derniers détails logistiques relatif à la libération étaient en train d'être réglés. "C'est en bonne voie et nous avons bon espoir que la mise en oeuvre (de l'accord) débutera vendredi matin", a-t-elle expliqué. Selon la radio publique israélienne Kan, citant sans le nommer un responsable israélien, ce retard de 24 heures est dû au fait que ni le Hamas ni le Qatar, qui a mené les efforts de médiation, n'ont signé l'accord. Le responsable s'est dit optimiste quant au fait que l'accord soit mis en oeuvre une fois signé. "Personne, à part les médias, n'a dit qu'il y aurait une libération demain... Nous avons dû préciser qu'aucune libération n'était prévue avant vendredi en raison de l'incertitude à laquelle sont confrontées les familles des otages", a rapporté Kan, citant une source au sein du bureau du Premier ministre israélien. Les médias israéliens, citant sans les nommer des responsables, ont rapporté que la pause dans les combats ne débuterait pas avant vendredi. Selon les médias palestiniens des frappes israéliennes ont été menées tôt jeudi matin dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Les sirènes d'alerte prévenant de tirs de roquettes lancés depuis Gaza ont retenti tôt jeudi matin en Israël, dans des communautés situées près de l'enclave palestinienne, a annoncé l'armée israélienne. (Avec la contribution des rédactions de Reuters et Jeff Mason à Washinton, rédigé par Grant McCool et Raju Gopalakrishnan; édition par Cynthia Osterman et Simon Cameron-Moore)