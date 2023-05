Israël et les groupes armés palestiniens conviennent d'un cessez-le-feu, selon des responsables palestiniens

Crédit photo © Reuters

JÉRUSALEM (Reuters) - Israël et les groupes armés palestiniens de Gaza sont convenus tôt mercredi d'un cessez-le-feu, ont annoncé deux responsables palestiniens, après que le décès d'une figure de la contestation palestinienne dans une prison israélienne à la suite d'une grève de la faim a ravivé les tensions entre l'Etat hébreu et l'enclave palestinienne. Le cessez-le-feu "réciproque et simultané", obtenu grâce aux efforts de responsables égyptiens, qataris et des Nations Unies, est entré en vigueur à 03h30 heure locale (00h30 GMT), ont indiqué les sources à Reuters. L'armée israélienne a mené mardi soir des frappes contre la bande de Gaza après que des roquettes ont été lancées depuis Gaza en direction d'Israël pour protester contre le décès de Khader Adnan, membre éminent du groupe palestinien du Djihad islamique. (Reportage Nidal al-Mughrabi, rédigé par Henriette Chacar; version française Camille Raynaud)