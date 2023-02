Israël et le Soudan vont normaliser leurs relations

Israël et le Soudan vont normaliser leurs relations













Crédit photo © Reuters

KHARTOUM (Reuters) - Israël et le Soudan sont parvenus à un accord pour normaliser leurs relations, a annoncé jeudi le ministère israélien des Affaires étrangères. L'accord devrait être signé quand l'armée au pouvoir à Khartoum aura restitué le pouvoir à un gouvernement civil, a-t-il ajouté à l'issue d'un déplacement du chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen dans la capitale soudanaise. Comme les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, le Soudan s'était engagé à normaliser ses relations avec Israël dans le cadre des "accords d'Abraham" conclus en 2020 sous l'égide du président américain Donald Trump. (Reportage de Khalid Abdelaziz et Dan Williams, version française Tangi Salaün)