Israël et Hamas ouverts à une trêve, mais des obstacles subsistent...

LE CAIRE (Reuters) - Deux sources de sécurité égyptiennes ont déclaré dimanche qu'Israël et le Hamas étaient ouverts à un nouveau cessez-le-feu et à la libération d'otages, bien que des désaccords subsistent sur les modalités de mise en oeuvre. L'Égypte et le Qatar, qui avaient précédemment négocié un cessez-le-feu d'une semaine et la libération d'otages, ont insisté sur l'accélération de l'aide et l'ouverture du point de passage de Kerem Shalom avant toute négociation, ont déclaré les sources. Un responsable israélien a déclaré que l'aide avait été autorisée à entrer dans la bande de Gaza, alors que des sources égyptiennes déclaraient précédemment qu'elle avait été bloquée. Les espoirs de paix ont été ravivés samedi lorsqu'une source a déclaré que le chef des services de renseignement israéliens s'était entretenu vendredi avec le premier ministre du Qatar. Le Hamas insiste pour établir unilatéralement la liste des otages à libérer et exige que les forces israéliennes se retirent derrière des lignes prédéfinies, ont déclaré les sources à Reuters. Bien qu'Israël ait accepté que le Hamas établisse la liste, les sources ont déclaré que le pays exigeait un calendrier et un droit de regard sur cette liste avant de fixer l'heure et la durée du cessez-le-feu. Israël refuse de se retirer, ont ajouté les sources. Le Hamas affirme qu'un cessez-le-feu complet est une condition préalable à la libération des otages. "Il est important pour moi de préciser que les Forces de défense israéliennes (FDI) sont déterminées à achever la tâche de démantèlement du Hamas", a déclaré dimanche le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse. "Nous sommes ouverts à tout effort visant à mettre fin à l'agression israélienne. C'est la base de toute discussion", a déclaré un responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, interrogé par Reuters. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. (Reportage Ahmed Mohamed Hassan, avec Maayan Lubell ; rédigé par Nafisa Eltahir, version française Benjamin Mallet)