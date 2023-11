"Israël doit protéger les Palestiniens en Cisjordanie", dit Türk (Onu)

"Israël doit protéger les Palestiniens en Cisjordanie", dit Türk (Onu)













AMMAN, 10 novembre (Reuters) - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a déclaré vendredi qu'Israël devait prendre des mesures immédiates pour protéger les Palestiniens de Cisjordanie occupée qui sont la cible d'une violence accrue depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté le mois dernier. Selon Volker Türk, au moins 176 Palestiniens, dont 43 enfants et une femme, ont été tués dans des incidents impliquant les forces de sécurité israéliennes depuis le début du mois d'octobre. Au moins huit Palestiniens ont été tués par des colons israéliens. Avant même l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre et l'offensive de Tsahal dans la bande de Gaza, le bilan des affrontements en Cisjordanie était déjà le plus meurtrier enregistré cette année, avec environ 200 morts. "Je lance un appel urgent aux autorités israéliennes pour qu'elles prennent des mesures immédiates afin d'assurer la protection des Palestiniens de Cisjordanie, qui sont quotidiennement victimes de la violence des forces israéliennes et des colons, de mauvais traitements, d'arrestations, d'expulsions, d'intimidations et d'humiliations", a déclaré Volker Türk lors d'une conférence de presse à Amman, en Jordanie. L'aggravation des violences en Cisjordanie alimentent les craintes que ce territoire palestinien ne devienne un nouveau front dans le conflit au Proche-Orient, avec la bande de Gaza et la frontière nord d'Isräel où des affrontements ont eu lieu entre les forces israéliennes et celles du Hezbollah libanais. "Il est du devoir d'Israël de veiller à ce que tous les incidents violents fassent l'objet d'une enquête rapide et efficace et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours effectives", a dit Volker Türk. "La poursuite de l'impunité généralisée pour de telles violations est inacceptable, dangereuse et constitue une violation flagrante des obligations d'Israël en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme". Israël s'est engagé à détruire le Hamas après l'attaque meurtrière du groupe islamiste qui a fait 1.400 morts, dont une majorité de civils. Tsahal a aussi dit mener des opérations antiterroristes contre les militants du groupe et d'autres factions armées palestiniennes en Cisjordanie. Au cours des 18 derniers mois, les troupes israéliennes ont tué des centaines de Palestiniens - des combattants militants, des jeunes lanceurs de pierres ou encore des civils non impliqués - et procédé à des milliers d'arrestations en Cisjordanie. Au cours de la même période, des dizaines d'Israéliens ont été tués lors d'attaques menées par des Palestiniens. (Reportage Suleiman Al-Khalidi à Amman et Gabrielle Tétrault-Farber à Genève, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)