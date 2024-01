Israël doit agir pour empêcher un éventuel génocide à Gaza, dit la CIJ

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné vendredi à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout acte éventuel de génocide dans le cadre de son conflit avec le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza. La CIJ avait été saisie par l'Afrique du Sud qui accuse l'Etat hébreu de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans l'enclave palestinienne. Israël doit empêcher ses forces de commettre un acte génocidaire et prendre des mesures pour améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza, a dit la CIJ. (Reportage Stephanie van den Berg à la Haye, Anthony Deutsch et Bart Meijer à Amsterdam, rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet et Blandine Hénault)