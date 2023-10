Israël dit répondre à des tirs d'obus venus de Syrie

JERUSALEM (Reuters) - Des soldats israéliens ont procédé à des tirs d'artillerie et de mortier en direction de la Syrie mardi après que des obus lancés depuis le nord du pays voisin ont atterri dans des zones désertes du territoire israéliens, a déclaré l'armée israélienne. Une source dans le sud de la Syrie a indiqué qu'une faction palestinienne avait lancé trois roquettes vers l'Etat hébreu. Cet incident laisse craindre à une propagation du conflit au-delà des affrontements entre l'armée israélienne et les combattants palestiniens de Gaza, alors qu'Israël a répondu dans la journée à des tirs venus du sud du Liban. Aucun blessé ni dégâts n'ont été rapportés dans les tirs échangés à la frontière avec la Syrie. (Reportage Emily Rose et Rami Ayyub; Version française Jean Terzian)