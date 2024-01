Israël dit que 190 employés de l'UNRWA sont membres du Hamas et du Djihad islamique

par Dan Williams et Gabrielle Tétrault-Farber JERUSALEM/GENEVE, 29 janvier (Reuters) - Les services de renseignement israéliens accusent dans un rapport 190 membres du personnel de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) d'appartenir au Hamas ou au Djihad islamique. L'UNRWA est dans la tourmente depuis la révélation de l'implication présumée de 12 de ses agents dans les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon le document de six pages rédigé par les services de renseignement et consulté par Reuters, des enseignants feraient partie des 190 employés de l'UNRWA également membres du Hamas ou du Djihad islamique. Le dossier contient les noms et les photos de 11 d'entre eux. Les Palestiniens ont accusé Israël d'avoir falsifié des informations pour ternir l'image de l'UNRWA, qui dit s'être séparée de certains employés et enquêter sur ces accusations. Interrogée sur ce dossier, une porte-parole de l'UNRWA a déclaré qu'elle ne pouvait pas faire de commentaires en raison de l'enquête en cours menée par les Nations unies. L'Onu a fait savoir vendredi, sur la base d'informations fournies par Israël, que 12 salariés de l'UNRWA étaient soupçonnés d'avoir participé à des "actes présumés odieux" le 7 octobre dernier. (Rédigé par Dan Williams à Jérusalem, avec la contribution de Gabrielle Tétrault-Farber à Genève ; version française Kate Entringer)