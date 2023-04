Israël dit mener des frappes au Liban contre des cibles liées au Hamas

JERUSALEM, 7 avril (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir mené des attaques dans le sud du Liban contre des cibles liées au mouvement palestinien du Hamas et avoir intensifié ses frappes contre la bande de Gaza, en réponse aux roquettes contre Israël lancées la veille depuis le Liban. Dans un communiqué, elle a déclaré qu'elle ne "permettra pas à l'organisation terroriste du Hamas d'opérer depuis le Liban et tient l'Etat du Liban responsable pour tout tir dirigé (contre Israël) émanant de son territoire". (Reportage James Mackenzie; version française Jean Terzian)