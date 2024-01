Israël dit avoir tué trois hommes armés dans un hôpital de Cisjordanie occupée

RAMALLAH/JENINE, Cisjordanie (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré que ses soldats ont tué mardi trois Palestiniens armés dans un hôpital de la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, suspectant l'un d'entre eux de préparer une attaque imminente similaire à celle menée le 7 octobre par le Hamas dans des localités du sud d'Israël. Des images de vidéosurveillance diffusées sur Internet montrent une douzaine de soldats en civil, dont trois sont déguisés en femme et deux en personnel médical, arpentant un couloir de l'hôpital Ibn Sina à Jénine armés de fusils d'assaut. Le ministère israélien de la Sécurité intérieure a reposté les images sur son compte X (anciennement Twitter). Le Hamas a revendiqué l'un des Palestiniens tués comme l'un de ses membres. La faction alliée du Djihad islamique a indiqué que les deux autres faisaient partie de ses rangs, précisant qu'ils étaient frères. Tsahal a indiqué dans un communiqué que l'opération nocturne menée à l'hôpital Ibn Sina avait pour cible principale un membre du Djihad islamique. L'armée israélienne a identifié l'un des Palestiniens tués comme étant Mohammed Jalamneh, 27 ans et originaire de Jénine, qu'elle accuse d'avoir eu des contacts avec les quartiers généraux du Hamas à l'étranger et de planifier "une attaque inspirée par le massacre du 7 octobre". "Jalamneh avait l'intention de mener une attaque terroriste dans un avenir proche et a utilisé l'hôpital comme cachette, c'est pourquoi il a été neutralisé", a indiqué l'armée dans un communiqué. Les deux autres Palestiniens tués à Ibn Sina avaient été impliqués dans des attaques récentes, a-t-elle ajouté. Israël accuse depuis longtemps le Hamas d'utiliser les hôpitaux de la bande de Gaza pour cacher des hommes et des armes dans des tunnels souterrains et de se servir de la population civile comme bouclier humain, ce que réfute le mouvement islamiste palestinien. "Il s'agit d'un nouvel exemple de l'utilisation cynique de zones civiles et d'hôpitaux comme abris et boucliers humains par des organisations terroristes", a déclaré l'armée israélienne. (Reportage Ali Sawafta et Raneen Sawafta; version française Jean Terzian et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)