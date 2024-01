Israël dit avoir tué trois hommes armés dans un hôpital de Cisjordanie occupée

RAMALLAH, Cisjordanie, 30 janvier (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré que ses soldats ont tué mardi trois Palestiniens armés dans un hôpital de la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, suspectant l'un d'entre eux de préparer une attaque imminente similaire à celle menée le 7 octobre par le Hamas dans des localités du sud d'Israël. Tsahal a indiqué dans un communiqué que l'opération nocturne menée à l'hôpital Ibn Sina avait pour cible principale un membre du Djihad islamique. La radio Voix de la Palestine a rapporté la mort de trois Palestiniens dans l'hôpital, sans donner davantage de précisions sur leurs identités. (Reportage Ali Sawafta; version française Jean Terzian)