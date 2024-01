Israël dit avoir tiré un missile pour intercepter un objet menaçant près d'Eilat

JERUSALEM, 18 janvier (Reuters) - L'armée israélienne a dit avoir tiré un missile pour intercepter un objet jugé menaçant au-dessus de la mer Rouge jeudi, alors que les sirènes d'alerte venaient de retentir dans la station balnéaire d'Eilat. Tout danger est désormais écarté, a ajouté l'armée dans un communiqué, sans préciser la nature de l'objet menaçant ni s'il a été intercepté. Eilat a déjà été la cible d'attaques de missiles et de drones tirés par les Houthis du Yémen depuis le début de la guerre à Gaza. Des témoins ont dit avoir entendu une forte explosion au-dessus du golfe d'Aqaba. (Rédigé par Dan Williams, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)