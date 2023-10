Israël dit avoir repris le contrôle de certaines localités près de la bande de Gaza

9 octobre (Reuters) - Les forces israéliennes ont repris le contrôle de certaines localités près de la bande de Gaza qui avaient été la cible d'incursions par les militants du Hamas, a déclaré un porte-parole de l'armée lundi. Des affrontement isolés avec des militants palestiniens armés toujours sur le territoire israélien se poursuivent, a-t-il ajouté. La télévision israélienne a indiqué que l'armée avait appelé 300.000 réservistes, une mobilisation jamais atteinte auparavant. (Rédigé par Dan Williams, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)