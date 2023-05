Israël dit avoir mené des frappes contre la bande de Gaza

2 mai (Reuters) - L'armée israélienne a fait savoir qu'elle menait mardi soir des frappes contre la bande de Gaza, alors qu'un journaliste de Reuters a rapporté une lourde explosion dans l'enclave palestinienne. D'après l'organe de presse du mouvement palestinien du Hamas, des avions israéliens ont ciblé deux lieux de Gaza. Ces frappes interviennent après que des roquettes ont été lancées depuis Gaza en direction d'Israël pour protester contre le décès d'une figure de la contestation palestinienne dans une prison israélienne à la suite d'une grève de la faim. (Reportage Nidal Al Mughrabi au Caire; version française Jean Terzian)