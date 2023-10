Israël dit avoir libéré une soldate israélienne détenue à Gaza

JERUSALEM (Reuters) - Une soldate israélienne capturée par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre a été libérée lundi dans la bande de Gaza au cours d'une opération militaire terrestre, a déclaré l'armée israélienne, ajoutant que l'ancienne captive, nommée Ori Megidish, "se porte bien". Aucun détail n'a été donné sur les circonstances de cette libération. Plus de 200 personnes enlevées par le Hamas le 7 octobre lors de ses attaques dans le sud d'Israël sont détenues dans la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les opérations terrestres de l'armée israélienne permettaient de créer des opportunités pour libérer des otages. "Le Hamas ne le fera pas à moins d'être sous pression", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "Nous accueillons évidemment à bras ouverts le retour d'une otage après l'opération réussie d'hier (...) mais nous sommes engagés à ramener tous les otages à la maison." "Cette méthode a des chances" d'aboutir, a-t-il ajouté. (Reportage Ari Rabinovitch, version française Augustin Turpin et Jean Terzian)