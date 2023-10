Israël dit avoir frappé 150 "cibles souterraines" dans le nord de Gaza

Crédit photo © Reuters

par James Mackenzie JERUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré samedi avoir frappé 150 "cibles souterraines" dans le nord de Gaza au cours de la nuit, dont des tunnels utilisés par le Hamas, et tué un commandant des forces aériennes du groupe islamiste impliqué dans l'attaque du 7 octobre. "Des avions de combat ont attaqué cette nuit environ 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza. Au cours de l'attaque, des terroristes du Hamas ont été tués et des tunnels, des sites de combat souterrains et d'autres infrastructures souterraines ont été détruits", a indiqué Tsahal sur son site internet. L'armée israélienne affirme avoir tué un commandant des forces aériennes du Hamas, Asem Abu Rakaba, responsable des attaques par drones et paramoteurs menées contre Israël le 7 octobre. "Il a pris part à la planification du massacre du 7 octobre et a commandé les terroristes qui ont infiltré Israël en paramoteurs. Il était aussi responsable des attaques de drones contre les positions de Tsahal", a déclaré l'armée sur X. De son côté, le Hamas a affirmé que ses combattants étaient prêts à faire face aux attaques israéliennes "par voie terrestre" et a fait état de combats vendredi soir dans des zones proches de la frontière avec Israël, notamment à Beit Hanoun et Bureij. "(Benjamin) Netanyahu et son armée en déroute ne seront pas en mesure de remporter la moindre victoire militaire", a déclaré le Hamas dans un communiqué diffusé tôt samedi. A Gaza, les services de téléphonie mobile et l’accès à internet ont été coupés la veille en raison de bombardements intensifs, selon l'opérateur palestinien de télécommunications Jawwal. Les forces israéliennes se sont rassemblées à l'extérieur de Gaza et mènent des raids dans l'enclave en représailles aux attaques du Hamas menées le 7 octobre, qui ont fait plus de 1.400 morts. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a annoncé vendredi un nouveau bilan de 7.326 Palestiniens tués dans les bombardements israéliens sur l'enclave depuis le début du conflit. Al Jazeera, qui a diffusé pendant la nuit des images en direct montrant de fréquentes explosions à Gaza, a rapporté que les frappes aériennes israéliennes avaient touché des zones situées autour du principal hôpital de l'enclave. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les informations faisant état de frappes près de l'hôpital Al Shifa, dans la ville de Gaza. L'armée israélienne a accusé vendredi le Hamas d'utiliser l'hôpital comme bouclier et centre de commandement, ce que le mouvement a nié. (Reportage James Mackenzie, Nidal al-Mughrabi, avec la contribution de Michelle Nichols et Rami Ayyub ; version française Kate Entringer)