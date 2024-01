Israël dit avoir éliminé une "cellule terroriste" en Cisjordanie

Israël dit avoir éliminé une "cellule terroriste" en Cisjordanie













RAMALLAH, Cisjordanie, 17 janvier (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir éliminé une "cellule terroriste" par le biais d'une frappe aérienne ciblée sur le camp de réfugiés de Balata à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Les forces israéliennes disent avoir tué Abdoullah Abou Chahal, qu'elles présentent comme le "chef de l'infrastructure terroriste" du camp. Selon elles, il s'apprêtait à commettre une attaque de grande ampleur avec les membres de sa cellule. (Ali Sawafta et Clauda Tanios, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)