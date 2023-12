Israël dit avoir aidé à déjouer une attaque commanditée par l'Iran à Chypre

JERUSALEM/NICOSIE (Reuters) - Israël a aidé Chypre à déjouer une attaque ordonnée par l'Iran contre des Israéliens et des juifs sur l'île méditerranéenne, a déclaré dimanche le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, ajoutant que de tels projets étaient de plus en plus fréquents depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Le cabinet de Benjamin Netanyahu n'a pas fourni de précisions sur ce projet supposé d'attaque mais il a déclaré au nom du Mossad, les services israéliens de renseignement extérieur, qu'Israël était "troublé" par ce qu'il considère comme une utilisation par l'Iran de la partie nord de Chypre, soutenue par la Turquie, "à la fois pour des objectifs terroristes et en tant que zone opérationnelle et de transit". Les autorités du nord de Chypre n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour réagir à ces déclarations tandis que l'ambassade d'Iran à Nicosie était fermée ce dimanche. Un journal de la partie sud de Chypre, reconnue par la communauté internationale, avait auparavant rapporté l'arrestation de deux Iraniens pour interrogatoire au sujet d'un projet présumé d'attaque contre des Israéliens installés à Chypre. Selon l'édition chypriote du Kathimerini, qui ne cite pas ses sources, les deux suspects étaient arrivés de la partie nord de Chypre et venaient juste de commencer à collecter des informations sur de potentielles cibles israéliennes. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les affirmations de ce journal. (Rédigé par Dan Williams et Michele Kambas, version française Bertrand Boucey)