Israël disposé à laisser l'aide humanitaire arriver à Gaza par voie maritime

Crédit photo © Reuters

par Dan Williams JERUSALEM (Reuters) - Israël est disposé à laisser des navires acheminer "immédiatement" de l'aide humanitaire à la bande de Gaza par voie maritime, a déclaré dimanche le ministre israélien des Affaires étrangères, désignant quatre pays européens, dont la France, comme participants potentiels. Les marchandises seront soumises à une inspection de sécurité dans le port chypriote de Larnaca avant d'être transportées vers la côte de Gaza, à 370km, plutôt que par l'Égypte ou Israël. Si ce projet se concrétise, il s’agirait du premier assouplissement du blocus naval israélien imposé à Gaza en 2007, date de la prise de contrôle de l'enclave palestinienne par les islamistes du Hamas. Cette solution permettrait en outre à Israël de ne plus entretenir le moindre lien avec les autorités civiles de Gaza, théâtre depuis le mois d'octobre d'un conflit conduit après l'attaque commise par des combattants armés palestiniens dans le sud du pays. Elle pourrait également contribuer dans une certaine mesure à répondre à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU du 22 décembre appelant à des mécanismes d’aide humanitaire élargis. "Cela peut commencer immédiatement", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen à la radio. Il a indiqué que la Grande-Bretagne, la France, la Grèce et les Pays-Bas faisaient partie des pays disposant de navires capables d'accoster directement sur les côtes de Gaza, qui ne dispose pas d'infrastructures portuaires en eau profonde. "Ils nous ont demandé que le matériel passe par Ashdod. La réponse est non. Il ne passera pas par Ashdod. Il ne passera pas par Israël. Nous voulons un désengagement, avec un contrôle de sécurité. C'est le but de ce processus", a déclaré Eli Cohen. (Avec Michele Kambas; version française Nicolas Delame)