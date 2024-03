Israël détruit le système alimentaire de la bande de Gaza, selon un expert de l'Onu

par Emma Farge GENEVE (Reuters) - Un expert des Nations unies a déclaré jeudi qu'Israël détruisait le système alimentaire de la bande de Gaza dans le cadre d'une "campagne de privation" menée avec son offensive contre le Hamas dans l'enclave palestinienne et a reproché aux organes onusiens de ne pas en faire davantage. S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme, le rapporteur spécial de l'Onu pour le droit alimentaire a déclaré que "les images de famine à Gaza sont insupportables, et vous ne faites rien". Michael Fakhri a déclaré qu'Israël "détruisait le système alimentaire" de l'enclave palestinienne, assiégée par l'armée israélienne depuis cinq mois. A lire aussi... Des organisations humanitaires préviennent que la famine guette les 2,3 millions de Gazaouis, dont la plupart ont été déplacés par les combats, alors que les bombardements israéliens ont ravagé l'enclave et ses infrastructures. Au nord de la bande de Gaza, isolé après que Tsahal a focalisé dans un premier temps son assaut sur cette zone, les hôpitaux ont fait part de premiers décès d'enfants liés à la malnutrition. "Israël a monté une campagne de privation contre le peuple palestinien de Gaza", a dit Michael Fakhri, professeur libano-canadien de droit qui fait partie des dizaines d'experts indépendants mandatés par l'Onu pour rendre compte et conseiller sur des thèmes et crises précis. Plusieurs pays, dont l'Egypte, frontalière de la bande de Gaza, et l'Irak ont critiqué Israël pour la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave. Une conseillère juridique de la mission israélienne auprès de l'Onu a dénoncé ces accusations comme un "mensonge flagrant". "Israël rejette totalement les accusations selon lesquelles il se sert de la famine comme d'un outil de guerre", a déclaré Yeela Cytrin devant le Conseil des droits de l'homme, avant de quitter l'enceinte en guise de protestation. Au cours de son discours devant les 47 membres du Conseil basé à Genève, Michael Fakhri a accusé Israël de cibler les pêcheurs gazaouis en leur empêchant d'accéder à la mer et en détruisant leurs embarcations. Environ 80% de l'industrie locale de la pêche a été détruite depuis qu'Israël a lancé son offensive en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre, a-t-il dit, ajoutant que tous les bateaux de la ville de Gaza, principal port de pêche de l'enclave, ont été détruits par l'armée israélienne. Reuters n'a pas pu vérifier ses dires, même si des images datant du 8 octobre dernier montre de la fumée se répandre d'un bateau de la ville de Gaza après des frappes israéliennes. En épilogue de son discours, Michael Fakhri a appelé les membres du Conseil à envisager aussi des sanctions, à rompre les liens diplomatiques et à imposer à Israël des embargos sur les armes. "Cela se passe sous vos yeux. Veuillez ajouter des actes à vos paroles", a-t-il dit. (Reportage d'Emma Farge, avec Nidal Al Mughrabi au Caire; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)