Israël: Des milliers de personnes affichent leur soutien à la réforme de la justice

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi à Jérusalem pour afficher leur soutien au projet contesté de réforme de la justice voulue par la coalition gouvernementale ultra-conservatrice, qui aurait pour effet de limiter le champ d'action de la Cour suprême. L'Etat hébreu est fortement divisé sur la question, les partisans du projet, au premier rang desquels le Premier ministre Benjamin Netanyahu, jugeant la réforme nécessaire pour rééquilibrer les pouvoirs, tandis que ses détracteurs y voient une entrave à la démocratie. Une foule munie de drapeaux bleu et blanc, utilisés aussi comme symbole par les opposants à la réforme qui descendent régulièrement dans la rue depuis des semaines, s'est rassemblée près du Parlement. De nombreux manifestants portaient des pins et des drapeaux de soutien aux partis d'extrême droite. "La nation demande une réforme de la justice", a scandé le cortège. Selon de récentes enquêtes d'opinion, la population israélienne est majoritairement opposée à cette réforme, une opposition qui s'est traduite dans la rue avec au moins une manifestation hebdomadaire dans plusieurs villes du pays. "A tous mes amis assis ici, regardez le pouvoir dont nous disposons", a dit à la foule le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, issu de l'extrême droite. "Ils ont les médias et des magnats qui financent les manifestations, mais nous avons la nation", a-t-il ajouté à propos des opposants à la réforme. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a déclaré que les deux millions d'électeurs ayant voté pour le gouvernement actuel voulaient une réforme de la justice. Il a promos de "corriger significativement la situation actuelle". Nombre d'Israéliens, dont le président Isaac Herzog - au rôle principalement symbolique -, ont appelé à la tenue de discussions entre le gouvernement et l'opposition pour parvenir à un compromis sur la réforme, demandant à la coalition d'adoucir certaines mesures initiales. (Reportage Emily Rose; version française Jean Terzian)