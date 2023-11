Israël: Des manifestants se rassemblent devant le domicile de Netanyahu

Crédit photo © Reuters

JÉRUSALEM (Reuters) - Des manifestants se sont rassemblés samedi devant le domicile du Premier ministre israélien, alors que la colère ne retombe pas dans la population israélienne, beaucoup reprochant à Benjamin Netanyahu d'avoir baissé la garde face au risque d'une attaque du Hamas. Une centaine de personnes, brandissant des drapeaux israéliens et scandant "La prison maintenant", ont tenté de passer les barrières érigées autour de la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Cette manifestation intervient alors qu'un sondage montre que plus des trois-quarts des Israéliens estiment que Benjamin Netanyahu devrait démissionner. Benjamin Netanyahu ne s'est livré à aucune autocritique après l'attaque du Hamas qui a fait 1.400 morts le 7 octobre en Israël. De nombreuses familles d'otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza ont amèrement critiqué la réponse du gouvernement et ont demandé que leurs proches soient ramenés chez eux. A Tel-Aviv, des milliers de personnes ont manifesté, brandissant des drapeaux, des photos de certains otages et des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des slogans tels que: "Libération immédiate des otages, à tout prix." Plus de 9.000 personnes, dont un grand nombre de femmes et enfants, ont été tuées dans l'offensive sans précédent menée par Israël dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas. (Reportage Emily Rose; version française Camille Raynaud)